Ukiyo-e nedir

Ukiyo-e, Japonya’da 1600’lü yıllarda ortaya çıkmış bir resim tekniğidir. Başta doğa manzaraları olmak üzere klasik Japon edebiyatı, şiir, yerel efsaneler, imparatorluk ailesi temalarında da eserlerin üretildiği bu tür, çağı için “modern resim” türü olarak da öne çıkar.

Kelime anlamı "yüzen dünya" olan bu resim tarzında, günlük yaşamdaki kesitler, çok renkli ahşap baskı tekniği veya kağıt rulalarına fırçayla aktarılarak ortaya çıkarılır.

GÜNLÜK YAŞAMDAN HİKAYELER AKTARILIR

17. yüzyılda Japonya’da oldukça popüler olan bu tarzın sanatçıları, öncelikle basılacak resmi çiziyor. Ardından resmin üstünden geçilerek kopyaları tahta blokların üzerine çıkarılıyor. Daha sonra bu tahta bloklar oyularak baskı kalıplar hazırlanıyor. Ve bu kalıplar renklendirilerek sırayla kağıtlara basılarak resim çoğaltılıyor.

19. yüzyıla gelindiğinde Başta Tokyo olmak üzere birçok şehirde kitapçılar, bu çağdaş resim tarzına duyulan talep nedeniyle bu eserleri satmaya başlıyor.

Dönemin popüler isimlerinin gündelik hayatlarını da resmen bu tür, antik Japon mitlerine de yeni bir bakış açısı kazandırmasıyla öne çıkıyor.

Bu resim tarzının en ünlü isimlerinden olan Hokusai, eseri “Fuji Dağı'nın 36 Görünümü” ile sanat tarihinde de önemli bir yer ediniyor.

Fuji Dağı'nın 36 Görünümü