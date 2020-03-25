taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4632
Euro
6.9815
Altın
1610.5
Borsa
89165.76
Gram Altın
335.639
Bitcoin
43230.38

Ukiyo-e nedir

Geleneksel bir Japon resim sanatı olan Ukiyo-e, genellikle doğa manzaralarının ahşap kalıpların üzerinde resmedilmesidir.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 17:19..
  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Ukiyo-e, Japonya’da 1600’lü yıllarda ortaya çıkmış bir resim tekniğidir. Başta doğa manzaraları olmak üzere klasik Japon edebiyatı, şiir, yerel efsaneler, imparatorluk ailesi temalarında da eserlerin üretildiği bu tür, çağı için “modern resim” türü olarak da öne çıkar.

Kelime anlamı "yüzen dünya" olan bu resim tarzında, günlük yaşamdaki kesitler, çok renkli ahşap baskı tekniği veya kağıt rulalarına fırçayla aktarılarak ortaya çıkarılır.

GÜNLÜK YAŞAMDAN HİKAYELER AKTARILIR

17. yüzyılda Japonya’da oldukça popüler olan bu tarzın sanatçıları, öncelikle basılacak resmi çiziyor. Ardından resmin üstünden geçilerek kopyaları tahta blokların üzerine çıkarılıyor. Daha sonra bu tahta bloklar oyularak baskı kalıplar hazırlanıyor. Ve bu kalıplar renklendirilerek   sırayla kağıtlara basılarak resim çoğaltılıyor.

Ukiyo-e nedir

19. yüzyıla gelindiğinde Başta Tokyo olmak üzere birçok şehirde kitapçılar, bu çağdaş resim tarzına duyulan talep nedeniyle bu eserleri satmaya başlıyor.

Dönemin popüler isimlerinin gündelik hayatlarını da resmen bu tür, antik Japon mitlerine de yeni bir bakış açısı kazandırmasıyla öne çıkıyor.

Bu resim tarzının en ünlü isimlerinden olan Hokusai, eseri “Fuji Dağı'nın 36 Görünümü” ile sanat tarihinde de önemli bir yer ediniyor.

Ukiyo-e nedirFuji Dağı'nın 36 Görünümü

Ukiyo-e nedir

İlginizi Çekebilir
Fildişi kule nedir
Fildişi kule, kişinin kendini yaşadığı toplumdan soyutlamasıdır.
Paralaks nedir
Paralaks, bir gök cisminin Dünya'dan uzaklığını belirlemek için kullanılan yöntemdir.
Sicil affı nedir
Özellikle esnaf ve çiftçilerin umut ışığı olarak gördüğü sicil affında, son aşamaya gelindi.
Asemptomatik hastalık nedir
Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa hastalık, asemptomatik hastalık olarak kabul edilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
448
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
73
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
219
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
103
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
444
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
415
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir