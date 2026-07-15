Ukrayna açıklarında Türk şirketine ait sivil ticaret gemisi İHA saldırısına uğradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında yerel saatle 15.15 sıralarında Türk şirketine ait 'Atlas Bey' adlı sivil ticaret gemisinin insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Gemide görev yapan mürettebattan 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu, Azerbaycan vatandaşı olan gemi kaptanı dışında diğer mürettebatın Odessa'da karaya çıkarıldığı ifade edildi.

GEMİ KAPTANI KAYIP

Karaya çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada kayıp gemi kaptanının bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğu, Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.