Ukrayna saldırısında hasar gören dev tanker İstanbul Boğazı'ndan geçirildi

Ukrayna’nın insansız deniz aracıyla Rusya’nın Kavkaz Limanı açıklarında düzenlenen saldırıda zarar gören Kamerun bayraklı “Asteri” adlı ham petrol tankeri, onarım süreci öncesinde güvenli bölgeye sevk edildi.

252 metre uzunluğa ve 43,84 metre genişliğe sahip dev tanker, hasarlı durumu nedeniyle riskli geçiş kategorisinde değerlendirilerek İstanbul Boğazı’na getirildi.

BOĞAZ GEÇİŞİ İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçiş öncesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı güvenlik planlaması yapıldı. Tankerin Boğaz’dan emniyetli şekilde geçebilmesi için çok sayıda römorkör devreye alındı.

Geçiş boyunca gemiye Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşlik ederken, olası risklere karşı tüm güvenlik protokolleri uygulandı.

DENİZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Dev tankerin Boğaz’dan geçişi sırasında İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. Yetkililer, olası bir riskin önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığını bildirdi.

Boğaz trafiğinin durdurulması, geçişin güvenli şekilde tamamlanmasını sağlamak için alınan en kritik tedbirlerden biri oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

“Asteri” isimli dev tankerin Boğaz’daki ilerleyişi, havadan görüntülerle kayıt altına alındı. Görüntülerde, geminin römorkörler eşliğinde yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediği dikkat çekti.

Geçişin tamamlanmasının ardından Boğaz trafiğinin yeniden normal seyrine dönmesinin beklendiği ifade edildi.