Ukrayna savaşı, köpekleri de değiştirdi

Ukrayna’da Şubat 2022’de başlayan savaşın doğa üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çekici bir bilimsel çalışma yayımlandı. Evolutionary Applications adlı dergide yer alan araştırma, savaş koşullarının köpek popülasyonunda gözle görülür farklılaşmalara yol açtığını ortaya koydu.

Çalışmada, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yaşayan yüzlerce köpek incelendi ve cephe hattı ile güvenli bölgeler arasında belirgin biyolojik ve davranışsal farklar tespit edildi.

763 KÖPEK ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırma kapsamında, Ukrayna’nın 9 farklı bölgesinden 763 köpek değerlendirildi. İncelemeye, savaş nedeniyle sahipleri tarafından terk edilen köpekler ile yaşamını tamamen sokakta sürdüren hayvanlar da dahil edildi.

Bilim insanları, özellikle cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan köpeklerin fiziksel özelliklerinde değişim gözlemledi.

CEPHEDEKİ KÖPEKLER “VAHŞİ” ÖZELLİKLERE YAKLAŞTI

Araştırma sonuçlarına göre savaş bölgesinde yaşayan köpekler, kurt ve çakal gibi yabani türlere daha çok benzeyen özellikler göstermeye başladı.

Bu köpeklerde özellikle:

Daha uzun burun yapısı,

Daha düşük vücut ağırlığı,

Dik kulak ve düz kuyruk,

Daha az beyaz tüy oranı

gibi özelliklerin öne çıktığı belirtildi.

“SAVAŞ SEÇİCİ BİR FİLTRE GİBİ ÇALIŞIYOR”

Çalışmanın yazarlarından Mariia Martsiv, cephe hattında hayatta kalabilen köpeklerin belirli fiziksel özelliklere sahip olduğunu belirterek, “Dik kulak, düz kuyruk ve daha az beyaz renk gibi özellikler öne çıkıyor” dedi.

Gdansk Üniversitesi’nden araştırmacı Małgorzata Witek ise savaşın etkisini “doğal bir eleme süreci”ne benzeterek, “Savaş, güçlü bir filtre gibi çalışıyor. Hayatta kalmayı sağlayan özellikler daha hızlı öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

DAVRANIŞLAR DA DEĞİŞTİ

Araştırma, yalnızca fiziksel değişimlere değil davranışlara da dikkat çekti. Cephedeki köpeklerin:

Daha sık gruplar halinde yaşadığı,

Yaşlı, hasta ve yaralı bireylerin daha az görüldüğü,

İnsanlara bağımlılığın devam ettiği

gibi bulgular raporlandı.

Bazı köpeklerin Ukrayna askerleriyle birlikte yaşadığı, nadir de olsa cephe bölgelerinde olağan dışı beslenme davranışlarının gözlemlendiği de çalışmaya yansıdı.

“YABANİLEŞME” SÜRECİ DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmacılardan Małgorzata Pilot, bazı köpeklerde insanlara bağımlılığın azaldığını belirterek bu durumu “yabanileşme” olarak tanımladı.

Pilot, bazı bireylerin artık insan desteğine ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebildiğini ifade etti.

HIZLI DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Bilim insanları, cephedeki köpeklerle güvenli bölgelerdeki köpekler arasındaki farklılaşmanın kısa sürede belirgin hale gelmesinin şaşırtıcı olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, bunun doğrudan hızlı evrim anlamına gelmediğini de özellikle belirtti.

UZMANLARDAN UYARI: ETKİLER GENİŞLEYEBİLİR

Araştırmayı değerlendiren uluslararası uzmanlar, savaşın yaban hayatı üzerindeki etkilerinin yalnızca köpeklerle sınırlı olmayabileceğine dikkat çekti. New York Times’ın aktardığı değerlendirmelerde, bu tür değişimlerin diğer türler için de önemli bir gösterge olabileceği ifade edildi.