Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık yeni yardım paketi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa’daki diplomatik temaslarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldığını belirten Zelensky, toplantının ülkesine yönelik destek açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Zelensky, ayrıca Fransa’da gerçekleştirilen G7 Zirvesi ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmelerin de Ukrayna açısından kritik başlıklar içerdiğini vurguladı.

4 MİLYAR DOLARLIK YENİ DESTEK PAKETİ

Toplantı sonucunda müttefik ülkelerin Ukrayna için toplam 4 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini açıkladığını belirten Zelensky, bu desteğin savunma kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Zelensky, söz konusu paketlerin Rusya’nın saldırılarına karşı direnci artırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

PURL MEKANİZMASINA 1 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi kapsamında da önemli katkılar sağlandığını aktaran Zelensky, 9 ülkenin programa yaklaşık 1 milyar dolarlık destek verdiğini açıkladı.

Bu mekanizmanın Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

YAPTIRIMLARDA YENİ DALGA

Zelensky, Kanada ve Birleşik Krallık’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladığını da belirtti. Avrupa Birliği’nin ise Rusya’ya karşı 21. yaptırım paketini kabul etme sürecinde olduğunu ifade etti.

“EVE GÜÇLENEREK DÖNÜYORUZ” MESAJI

Değerlendirmelerinin sonunda müttefik ülkelerden alınan desteklerin önemine vurgu yapan Zelensky, “Eve savunmamız için yeni imkânlarla dönüyoruz.” ifadelerini kullandı.