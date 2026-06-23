Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam edecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

Özellikle iç ve güney kesimlerde, yer yer 35-40 derece bandına ulaşan maksimum sıcaklıklar bekleniyor.

Yağış beklentisi sınırlı; bazı kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak ve fırtına riski var.

GÜNEYDOĞU ADETA KAVRULACAK

Bugün en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 38-42 dereceye kadar çıkması, Ege ve Akdeniz’de de 34-38 derece civarında değerler ölçülmesi bekleniyor.

İstanbul'da 30-31, Ankara'da 31-32, İzmir'de 34, Adana'da 38, Diyarbakır'da 39-40 derece sıcaklıklar bekleniyor.

Karadeniz’in bazı kesimleri ile iç bölgelerde parçalı bulutlu gökyüzü ve yerel sağanak ihtimali var.

YÜKSEK SICAKLIKLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Çarşamba günü sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde 32-36, Güneydoğu’da yine 38 derece ve üzeri sıcaklıklar hakim olması bekleniyor.

İstanbul 30, Ankara 32-33, İzmir 33-34 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı kuzeybatı illerinde gök gürültülü sağanak geçişi değerlendiriliyor.

TERMOMETRELER YÜKSEK DEĞERLER GÖSTERECEK

Perşembe günü hava sıcaklıklarının zirve yapması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu'da çok sıcak havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Bazı bölgelerde termometrelerin 39-40 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın, Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yer yer kendini gösterebileceği değerlendiriliyor.

SICAK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Cuma günü sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde güneşli ve sıcak bir hava tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve bazı iç kesimlerde gök gürültülü sağanak ve fırtına riski öngörülüyor.

Maksimum sıcaklıkların birçok ilde 30-38 derece aralığında seyredeceği değerlendiriliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Cumartesi günü, hafta sonuna girerken de sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde kalması bekleniyor.

Özellikle güney ve iç kesimlerde yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Yağışlı havanın bazı kuzey illerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

23 Haziran Salı:

24 Haziran Çarşamba:

25 Haziran Perşembe:

26 Haziran Cuma:

27 Haziran Cumartesi: