Ülke genelinde sıcaklıklar zirve yapacak: Yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde sıcaklıklar 35-40 derece bandına kadar çıkarken, kuzey ve iç kesimlerde zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

DEĞERLER MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Bugün hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu'da 38-40 dereceye varan sıcaklıklar ölçülecek.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de 34-38 derece aralığında sıcak günler bekleniyor.

Karadeniz'in bazı bölümlerinde ve kuzeydoğu illerinde yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri olması öngörülüyor.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Çarşamba günü sıcaklıkların bir miktar daha artması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültü riski öngörülüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz ve kuzeydoğu kesimlerde 30-33 derecelik değerlerle birlikte sağanakların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da ise 38-40 derece civarında sıcaklıkların devam edeceği değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İç ve Güneydoğu Anadolu'da, birçok noktada 35-39 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Özellikle büyükşehirlerde sıcak ve bunaltıcı bir hava hakim olacağı değerlendiriliyor.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Cuma günü, haftanın en sıcak günlerinden biri olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceye yaklaşan, Ege ve Akdeniz'de 35-38 derecelik değerler öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde dağınık gök gürültülü sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde ani hava değişimleri ile dolu riski de değerlendiriliyor.

BİR YANDA YÜKSEK SICAKLIK, BİR YANDA YAĞMUR

Cumartesi günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege'de 35-40 derece bandında sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu illeri ile Karadeniz kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

16 Haziran Salı:

17 Haziran Çarşamba:

18 Haziran Perşembe:

19 Haziran Cuma:

20 Haziran Cumartesi: