Ülke genelinde sıcaklıklar zirve yapıyor: Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek.

Özellikle iç ve güney bölgelerde hissedilir derecede yüksek sıcaklıklar kaydedilecek.

Bazı kuzey ve iç kesimlerde ise yerel gök gürültülü sağanak yağış riski var.

KARADENİZ'İN GÜNLERİ YAĞMURLU GEÇİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Güney, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar oldukça yüksek.

Güneydoğu ve Akdeniz'de 37-40 dereceye varan sıcaklıklar bekleniyor.

İç Anadolu ve Ege'de 34-38 derece aralığında sıcaklıklar görülecek.

Kuzeydoğu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali değerlendiriliyor.

Birçok ilde gece sıcaklıkları da 20 derecenin üzerinde seyredecek.

SICAKLIK YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Salı günü sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da rekor seviyeye yakın değerler öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz'de nispeten daha ılıman bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 32-36 derece bandında olacağı değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü, sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

Güney ve iç kesimlerde 37-39 derecelik değerler öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu'da yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacağı değerlendiriliyor.

TERMOMETRELER 40 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Perşembe günü yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu'da 36-39, iç bölgelerde 34-37 derece sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı kuzeybatı ve kuzeydoğu illerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

SICAK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve güney bölgelerde 35-39 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer sağanak yağışlı bölgeler olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

22 Haziran Pazartesi:

23 Haziran Salı:

24 Haziran Çarşamba:

25 Haziran Perşembe:

26 Haziran Cuma: