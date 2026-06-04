Ülke sıcaklara teslim oluyor: Yağmur da peşinden geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.

Hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

SICAKLIKLAR ŞİMDİDEN ZİRVE YAPACAK

Bugün ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İç kesimler ile Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'da 34-36 dereceye kadar çıkarken, İç Anadolu ve Ege'de 30-33 derece, Karadeniz kıyılarında 25-28 derece civarında olacak.

Özellikle batı ve güney bölgelerde bunaltıcı sıcaklar hissedilecek.

DOĞUDA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cuma günü sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da 32-35 derecelik değerler ölçüleceği öngörülüyor.

Doğu bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde yerel olarak kuvvetli yağış görüleceği değerlendiriliyor.

BAZI İLLERDE YÜKSEK SICAKLIK, BAZI İLLERDE YAĞMUR

Cumartesi gününün sıcak ve yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor.

Güneydoğu ve İç Anadolu'da 33-35 derecelik sıcaklar ve kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.

Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde sıcak havaya karşı dikkatli olunması gereken bir gün olduğu değerlendiriliyor.

KAVURUCU SICAKLAR TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Pazar günü Akdeniz kıyılarının 34-36 dereceyi, iç kesimlerin 30-33 dereceyi görmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın kuzeydoğu illerinde kendini gösterebileceği değerlendiriliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Pazartesi günü sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 35 dereceyi aşması bekleniyor.

Marmara ve Karadeniz'de nispeten daha ılıman; 26-30 seviyelerinde bir hava öngörülüyor.

Yer yer gök gürültülü sağanaklar iç ve doğu bölgelerde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

4 Haziran Perşembe:

5 Haziran Cuma:

6 Haziran Cumartesi:

7 Haziran Pazar:

8 Haziran Pazartesi: