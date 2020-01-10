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Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Türkiye'de geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 3G abone sayısı 5 milyonun altına gerilerken, 4.5G'lilerin sayısı ise 76 milyona yükseldi.

AA | 10.01.2020 - 10:03..
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Kullanıcılara sıfır gecikmeli ve yüksek hızda internet sunmayı vadeden 5Gteknolojisi için birçok ülke, şimdiden altyapı çalışmalarına başladı. Bu teknolojinin ülkemizdeki kullanıcılara sunulması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ancak şu anda kullandığımız 4.5G teknolojisinin de abone sayısı her geçen gün artıyor.

G

TÜRKİYE'DEKİ MOBİL ABONE SAYISI

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'de toplam 82 milyon 896 bin 108 mobil abone bulunuyor.

3G KULLANICILARI 4.5G'YE GEÇTİ

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652'ye ulaşmıştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hizmete girmesiyle 3G'den 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş yaşandı.

4.5G

76 MİLYON 4.5G ABONESİ VAR

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye düştü, 4,5G abone sayısı ise 76 milyon 28 bin 440'a çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 15,3 katına ulaştı.

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Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

Ülkemizdekİ 4.5G abone sayısı 76 milyona ulaştı

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