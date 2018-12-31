Uludağ Üniversitesi'nde her 12 öğrenciden biri yabancı

Türkiye'deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından ilk beşte yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 133 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Her 12 öğrenciden birinin yabancı olduğu BUÜ'ye, Güney Kore ve Peru gibi uzak coğrafyalardan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

HEDEF 200 BİN ÖĞRENCİ

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında, ülke genelinde uluslararası öğrenci sayısının 200 bin olmasının hedeflendiğini söyledi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI

Göreve geldiği 2015 yılında üniversitede bin 300 uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Ulcay, "Şu anda 6 bin 343 uluslararası öğrencimiz var. Bunlar, 133 ülkeden misafir olarak ülkemizde ve üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerden bine yakını lisansüstü talebe, diğerleri de ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşmakta" bilgisini verdi.