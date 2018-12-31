taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2958
Euro
6.0543
Altın
1278.95
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.412

Uludağ Üniversitesi'nde her 12 öğrenciden biri yabancı

Türkiye'de, 75 bini aşkın öğrencisiyle en kalabalık üniversiteler arasında yer alan Uludağ Üniversitesi (UÜ) 133 ülkeden 6 bin 343 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından ilk beşte yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 133 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Her 12 öğrenciden birinin yabancı olduğu BUÜ'ye, Güney Kore ve Peru gibi uzak coğrafyalardan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

HEDEF 200 BİN ÖĞRENCİ

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında, ülke genelinde uluslararası öğrenci sayısının 200 bin olmasının hedeflendiğini söyledi.

Uludağ Üniversitesi'nde her 12 öğrenciden biri yabancı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI

Göreve geldiği 2015 yılında üniversitede bin 300 uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Ulcay, "Şu anda 6 bin 343 uluslararası öğrencimiz var. Bunlar, 133 ülkeden misafir olarak ülkemizde ve üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerden bine yakını lisansüstü talebe, diğerleri de ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşmakta" bilgisini verdi.

Uludağ Üniversitesi'nde her 12 öğrenciden biri yabancı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Juncker'den AB ülkelerine: İki yüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İki yüzlüsünüz

21
Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

29
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

28
ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

22
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

34
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

7
Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir