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Uludağ'da kışın buz tutan gölde yazın yüzdüler

Uludağ'ın zirvesindeki göller üzerinde kışın yürüyen dağcılar, yazın yüzmenin tadını çıkarıyor.

İHA | 24.08.2019 - 09:01..
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Uludağ'ın zirvesindeki güzellikler, yaz-kış tabiat meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan 7 göl, ziyaretçilerinin akına uğruyor.

Uludağ'da kışın buz tutan gölde yazın yüzdüler

KIŞIN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜYORLAR YAZIN SUYUN İÇİNE DALIYORLAR

Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekânlarından. Kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor.

Uludağ'da kışın buz tutan gölde yazın yüzdüler

"YAZIN SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYORUZ"

Uludağ'a defalarca tırmanan İsmet Şentürk, “Uludağ, Türkiye’nin en güzel dağlarından bir tanesidir. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı bir güzelliği oluyor. Biz bu yaşadığımız güzellikleri vatandaşlarımızla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ancak biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef göllerimizin yeterince korunduğunu söyleyemeyiz. Kışın 60 santimetre buz tutan göllerin üzerinde yürürken, yazın ise serinlemek için yüzüyoruz." dedi.

Uludağ'da kışın buz tutan gölde yazın yüzdüler

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