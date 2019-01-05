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Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

İtalyan bilim insanı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen Umberto Eco eserlerinden anlamlı alıntılar…

Özel İçerik | 05.01.2019 - 11:01..
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Umberto Eco

1980’de yayımlanan ilk romanı Gülün Adı ve Foucault Sarkacı adlı eserleriyle dünyanın dikkatini çeken İtalyan bilim insanı, edebiyatçı, eleştirmen Umberto Eco, Orta Çağ Estetiği ve Göstergebilim dalının ustalarındandır. Genel anlamda özellikle tarih bilgisiyle süslediği eserlerinde tam bir ustalık sergiler. Bu konudaki en dikkat çekici eseri, Baudolino’dur. Bizans ve IV. Haçlı Seferleri hakkında yaptığı anlatımlar oldukça sürükleyicidir. Bu eserinde İstanbul’a geniş bir yer ayırmıştır. 1998’de de, eseri henüz yayımlanmadan, dünya gözüyle İstanbul’u ilk kez ziyaret etmiştir. İkinci kez de 2013’te gelir. Hatta Boğaziçi Üniversitesi’nde Orhan Pamuk ile bir söyleşiye de katılır...

“Ayrıntıların Anlamı” ya da “Ayrıntıların Sosyolojisi” adlı bir anlayışın Roland Barthes’ten sonra en önemli ismi olan Eco’yu, 87. yaş gününde, Türkiye’de de yayımlanan pek çok eserinden alıntılarla anıyoruz…

Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

- Gerçek sevgi, sevilenin iyiliğini ister.

(Gülün Adı)

*

- Gerçek bizi özgür kılar.

(Gülün Adı)

*

- Seni tanımadığım için mi yitirdim her seferinde?

Seni tanıdığım, ama korktuğum için mi yitirdim?

Seni tanıyınca yitirmek zorunda kalacağımı bildiğim için mi yitirdim seni?

(Foucault Sarkacı)

Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

- Savaş bittiği için canı sıkılan bir ordudan daha kötü bir şey olamaz.

(Foucault Sarkacı)

*

- İnsan susarak da bir şey söyleyebilir.

(Gülün Adı)

*

- Kötülük, toplumsal bir hastalıktır.

(Popüler Roman Kahramanları)

-

- Fikirler, yanlış olsalar da, bir kez yaygınlık kazandıktan sonra tek başlarına yollarına devam ederler. Nereye varacakları asla tam olarak bilinmez.

(Popüler Roman Kahramanları)

Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

- Yazmaya başlayın, bırakın kalem sizin yerinize düşünsün!

(Prag Mezarlığı)

*

- Dürüst bir insan yargılanırken tedirgindir!

(Gülün Adı)

*

- Nasıl ki, “Durdurun dünyayı inecek var!” diyemiyorsak, aynı şey kütüphane için de geçerlidir; oradan çıkılamaz.

(Edebiyata Dair)

Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

- Edebiyatın dünyası, bir okurun gerçeklik duygusuna sahip biri mi yoksa kendi halüsinasyonlarının ağında biri mi olduğunu test etmenin mümkün olduğu bir evrendir.

(Edebiyata Dair)

*

- Hala çocuk ruhluyum, sadece günü yaşıyorum. Kımıldamak için hareket etmeyi, soluk almak için havayı seviyorum. Ölmek için öleceğim… Ve her şey bitecek.

(Prag Mezarlığı)

*

- Hiç yanlış yapmaz mısınız?

- Sık sık; ama yalnızca bir yanlıştansa, birçok yanlış tasarlıyorum. Böylece de hiçbir yanlışın tutsağı olmuyorum.

(Gülün Adı)

*

- Yaşlıyken iyi bir hafızaya sahip olmak istiyorsanız, çok genç yaşlardan itibaren kafanızı çalıştırmalısınız.

(Tez Nasıl Yazılır)

Umberto Eco’nun ölümsüz eserlerinden alıntılar

- Aradığım sen değil miydin yoksa?

(Foucault Sarkacı)

*

- Sabretmeliyim, ölünce unuturum.

(Foucault Sarkacı)

*

Damla Karakuş

[email protected]

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