Umman Körfezi'nde gerginlik: ABD saldırısında 3 denizci hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 10 Haziran’da Umman açıklarında İran’a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı bir petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, “MT Settebello” adlı geminin, uyarılara ve yönlendirmelere uymaması nedeniyle vurulduğu ifade edildi.

24 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN TAMAMI HİNT VATANDAŞIYDI

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, gemide bulunan 24 kişilik mürettebatın tamamının Hint vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırıda 3 denizcinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Sonowal, yaşananları “trajik bir olay” olarak nitelendirerek derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

HİNDİSTAN’DAN TEPKİ: “BÜYÜK BİR KAYIP”

Hindistanlı bakan Sonowal, hayatını kaybeden denizciler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamasında, “Bu, denizcilik ailemiz için büyük bir kayıptır.” ifadelerine yer verildi.

Modi hükümetinin, ailelerin yanında olduğu ve destek sürecinin sürdüğü belirtildi.

KURTARMA OPERASYONU VE MÜDAHALE

The Times of India’nın haberine göre, Umman Donanması ve Hindistan’ın Muskat Büyükelçiliği koordinasyonunda gemide kalan 21 mürettebat, güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun, bölgedeki diğer gemilerin desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

“TİCARİ GEMİLER HEDEF ALINMAMALI” ÇAĞRISI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların artmasından ciddi endişe duyulduğunu belirtti.

Jaiswal, “Ticari gemilerin ve sivil altyapının hedef alınmasına son verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Hindistan İleri Denizciler Birliği (FSUI), yaşamını yitiren denizcilerin kimliklerini açıkladı. Buna göre hayatını kaybedenler arasında güverte stajyeri Aditya Sharma, makine teknisyeni Shivanand Chaurasiya ve mühendis Patnala Suresh bulunuyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Olayın ardından bölgedeki deniz güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. İran basını ise Umman açıklarında başka bir gemiye yönelik saldırıda mürettebatın kurtarıldığını bildirerek, bölgedeki gerilimin daha da arttığını aktardı.