Ümraniye'de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi üzerinde bulunan Necip Fazıl Bulvarı kesişiminde 34 VS 7101 plakalı otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan geçmeye çalıştı. Bu sırada yeşil ışıkta ilerleyen başka bir araçla çarpıştı.

ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA SONRASI ARAÇ SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle 34 VS 7101 plakalı araç, kontrolden çıkarak refüje savruldu ve burada durabildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

KAZA KASK KAMERASINA YANSIDI

Feci kaza anı, olay yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan aracın kavşağa girişi ve ardından yaşanan çarpışma net şekilde görüldü.

TRAFİKTE DİKKATSİZLİK VURGUSU

Yaşanan olay, şehir içi trafikte kırmızı ışık ihlallerinin ciddi kazalara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.