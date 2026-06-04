Ümraniye'de serum sonrası ölüm: Tıp merkezi kapatıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde grip ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel tıp merkezinde uygulanan serum tedavisinin ardından fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Günlerdir sağlık kuruluşu önünde adalet nöbeti tutan ailenin taleplerinin ardından, iddiaların odağındaki özel tıp merkezinin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu.

Kapatma kararı, genç kadının yakınları tarafından "adalet yolunda atılan ilk somut adım" olarak değerlendirildi.

AİLENİN GÜNLERDİR SÜREN ADALET NÖBETİ SONUÇ VERDİ

Gamze Yıldız'ın yaşamını yitirmesinin ardından ailesi ve yakınları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi talebiyle yaklaşık üç haftadır sağlık kuruluşu önünde eylem gerçekleştiriyordu. Ailenin kamuoyuna yaptığı çağrılar ve sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanyanın ardından Sağlık Bakanlığı müfettişleri merkeze inceleme gerçekleştirdi.

Denetimlerin tamamlanmasının ardından sağlık kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Karar kapsamında merkezin belirlenen saat itibarıyla hizmet vermeyi bıraktığı öğrenildi.

"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ"

Gamze Yıldız'ın annesi Suna Doğantekin, alınan kararın kendileri açısından önemli olduğunu ancak asıl beklentilerinin adli sürecin sonuçlanması olduğunu söyledi.

Yaklaşık 19 gün boyunca eylem yaptıklarını belirten Doğantekin, müfettişlerin incelemelerinin ardından kapatma kararının geldiğini ifade etti. Kararın kendilerine bir nebze olsun teselli verdiğini dile getiren anne Doğantekin, bundan sonraki süreçte de sorumluların en ağır cezaları alması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Ailenin halen Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu beklediğini belirten Doğantekin, soruşturmanın seyrinin rapor doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.

MERKEZ HAKKINDA BAŞKA ŞİKAYETLERİN DE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Suna Doğantekin, olayın kamuoyuna yansımasının ardından benzer mağduriyet yaşadığını öne süren çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını da söyledi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular ve sosyal medya üzerinden paylaşılan yorumların dikkat çekici olduğunu ifade eden Doğantekin, bazı vatandaşların benzer sağlık sorunları yaşadıklarını ve daha önce çeşitli kurumlara şikayette bulunduklarını anlattığını dile getirdi.

Aile, kapatma kararının alınmasında yalnızca kendi başvurularının değil, farklı dönemlerde yapılan şikayetlerin ve resmi incelemelerin de etkili olmuş olabileceğini düşünüyor.

"BU SADECE İLK ADIM"

Gamze Yıldız'ın teyzesi Burcu Doğantekin ise kapatma kararının nihai bir sonuç olmadığını belirterek, hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceğini söyledi.

Kararın aile açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Doğantekin, ancak adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için soruşturmanın tamamlanması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti. Kamuoyundan destek beklediklerini dile getiren Doğantekin, süreçle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

"EYLEM ÖNCESİNDE SİLAHLA TEHDİT EDİLDİK"

Aile, adalet arayışı sırasında bazı baskı ve tahrik girişimleriyle karşılaştıklarını da öne sürdü.

Burcu Doğantekin, eylemler başlamadan önce ablasının sağlık kuruluşuna gittiği sırada bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve silah göstererek tehdit ettiğini iddia etti. Daha sonraki süreçte ise bazı kişilerin başsağlığı dilemek bahanesiyle aileye yaklaşarak çeşitli söylemlerle gerginlik oluşturmaya çalıştığını savundu.

Doğantekin, konuyu emniyet birimlerine aktardıklarını belirterek, kendilerine bir polis memurunun böyle bir davranışta bulunmasının mümkün olmadığı yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Genç kadının ölümüne ilişkin ihmal iddiaları, uygulanan tedavi süreci, sağlık kuruluşundaki personel yapısı ve müdahaleyi gerçekleştiren kişilerin yetki durumları başta olmak üzere birçok başlıkta inceleme yürütülüyor.

Yetkililer tarafından hazırlanacak raporlar ve Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesinin, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında belirleyici olması bekleniyor. Gamze Yıldız'ın ailesi ise adalet mücadelesini sürdüreceklerini ve dosyanın takipçisi olacaklarını vurguluyor.