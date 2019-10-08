Ümraniye'deki market soyguncuları yakalandı

Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Akasya Sokak üzerinde 25 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda, bir markete müşteri gibi giren bir kişi, silahını çekerek kasiyerin başına dayadı.

PARAYI ALIP KAÇTILAR

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında şüpheli, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kapıda bekleyen arkadaşı ile birlikte kaçtı.

Ümraniye’de silahlı market soygunu kamerada

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Bayer G.(35) ve Levent K.(39), önceki gün gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Levent K.'nin üzerinden, olayda kullandığı silah ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye gönderildi. Market gaspçısı iki şüpheli tutuklandı.













