'Umuda Yolculuk'a ilham olan Mehmet Ali Enhas, oğlunun yanına defnedildi

Sinema tarihine damga vuran ve 1991 yılında “Yabancı Dilde En İyi Film” Oscar’ını kazanan “Umuda Yolculuk” filmine ilham veren Mehmet Ali Enhas (77), Almanya’da yaşamını yitirdi.

Enhas’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’a getirilerek yıllar önce kaybettiği oğlu Seyit Enhas’ın yanına defnedildi.

1988’DE BAŞLAYAN ZORLU GÖÇ YOLCULUĞU

Mehmet Ali Enhas, 1988 yılında daha iyi bir yaşam umuduyla eşi Zeynep Enhas ve oğlu Seyit Enhas ile birlikte Kahramanmaraş’ın Halkaçayırı Mahallesi’nden ayrılarak Avrupa’ya gitmek üzere yola çıktı.

Kaçak yollarla İsviçre’ye ulaşmaya çalışan aile, Alp Dağları’nı geçtikleri sırada büyük bir trajedi yaşadı. Baba Enhas’ın sırtında taşıdığı 7 yaşındaki oğlu Seyit, 13 Ekim 1988’de soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti.

TRAJEDİ TÜM DÜNYAYA İLHAM OLDU

Yaşanan bu dramatik olay, İsviçreli yönetmen Xavier Koller’in dikkatini çekti. Senarist Feride Çiçekoğlu ile birlikte Enhas Ailesi'nin hikâyesi, beyaz perdeye aktarıldı.

Türkiye, İsviçre ve İtalya’da çekimleri yapılan film; Necmettin Çobanoğlu, Nur Sürer ve Emin Sivas’ın başrolleriyle 1991 yılında vizyona girdi ve aynı yıl “Yabancı Dilde En İyi Film” Oscar ödülünü kazandı.

ALPLER'DEN ALMANYA’YA UZANAN YAŞAM

Trajedinin ardından ailesiyle birlikte bir süre Türkiye’ye dönen Enhas, daha sonra Almanya’ya yerleşti ve yaşamını burada sürdürdü. Uzun yıllar Avrupa’da yaşayan Enhas, son dönemlerinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUK

Almanya’da hayatını kaybeden Mehmet Ali Enhas’ın cenazesi, ailesi tarafından işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildi. Kahramanmaraş’ın Halkaçayırı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verilen Enhas, yıllar önce kaybettiği oğlu Seyit’in mezarının bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

BABA VE OĞUL YILLAR SONRA AYNI TOPRAKTA

Mehmet Ali Enhas’ın, Alp Dağları’nda yaşamını yitiren oğlu Seyit Enhas ile aynı mezarlıkta defnedilmesi, törene katılan yakınlarını derinden duygulandırdı. Trajik göç hikâyesi, yıllar sonra aynı topraklarda yeniden birleşmiş oldu.