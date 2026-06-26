Umumi tuvaleti satın alan çift, eve dönüştürdü: Şimdi milyonlara bedel

İngiltere'de imsenin geçerken dahi fark etmediği o harabe, şimdi lüks bir eve dönüştü.

Galler bölgesinde deniz manzaralı bir eve sahip olmanın hayalini kuran Elaine ve Alan Taylor çifti, "olmaz" demedi.

Çift, Galler'in Barmouth kentinde yıllardır kullanılmayan eski bir umumi tuvaleti 2015 yılında kör açık artırmayla yaklaşık 33 bin sterline satın aldı.

İlk bakışta yaşanabilecek bir yer olmaktan çok uzak görünen yapı, uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmişti. Ancak çift, yapının bulunduğu konumun sunduğu eşsiz deniz manzarasını fırsata çevirmek istedi.

10 yıl sürdü

Satın alındıktan sonra başlayan dönüşüm çalışmaları kısa sürede tamamlanmadı. İnşaat izinleri, restorasyon süreci ve detaylı tadilatlar nedeniyle proje yaklaşık 10 yıl sürdü.

Eski tuvaletin neredeyse tamamı yeniden inşa edilirken yapı modern bir sahil evine dönüştürüldü.

İç mekanda açık plan yaşam alanı, mutfak, yatak odası ve banyo oluşturulurken, büyük pencereler sayesinde deniz manzarası evin en dikkat çekici özelliklerinden biri haline geldi.

Değeri 9 kat arttı

Yıllar süren emeğin ardından ortaya çıkan ev yalnızca görünümüyle değil, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 33 bin sterline satın alınan yapının bugün yaklaşık 295 bin sterlin değerinde olduğu ifade ediliyor.