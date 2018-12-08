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Üniversite öğrencileri yarışmadan dereceyle ayrıldı

Ahu Anzerli ve Sümeyye Anzerli, 6. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması’nda Uşak Üniversitesi Başarı Ödülü ve Tüprak Altın Sanat Ödülü'nü alarak büyük bir başarıya imza attılar.

İHA | 08.12.2018 - 14:08..
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencileri Ahu Anzerli ve Sümeyye Anzerli, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması’nda ‘Uşak Üniversitesi Başarı Ödülü’ ve ‘Tüprak Altın Sanat Ödülü’nü alarak büyük bir başarıya imza attılar.

296 ESER İNCELENDİ

Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakültelerinin seramik bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile Enstitülerin Seramik Ana Sanat Dallarından yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri ve yurt dışından da aynı eğitim düzeyine sahip seramik öğrencilerinin katıldığı yarışmada toplam 296 eser değerlendirildi.

Üniversite öğrencileri yarışmadan dereceyle ayrıldı


KARDEŞLERİN BAŞARISI

14 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada, öğrenci Ahu Anzerli 1’inci, kardeşi Sümeyye Anzerli ise 7’nci olma başarısı göstererek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne büyük gurur yaşattılar.

Ayrıca yarışmaya katılan 7 öğrenciden 5’inin eseri, yarışma sonrası kurgulanan anı duvarında sergilenmeye layık görüldü.

Üniversite öğrencileri yarışmadan dereceyle ayrıldı

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