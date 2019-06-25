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Üniversiteli kızları takip edip cinsel organını gösterdi

Konya'da iki üniversite öğrencisine tacizde bulunan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Tacizci "Bir anlık kızın bana ilgi duyduğunu sandım." dedi.

DHA | 25.06.2019 - 11:03..
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Konya'nın Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E. (20), birlikte yürürken peşlerine Nuri D. takıldı.

ÜNİVERSİTELİ KIZLAR ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI

Nuri D., kısa süreli takibin ardından önlerine geçip, pantolonunun fermuarını açarak, kızlara cinsel organını gösterdi. Kızlar, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kızlar, yanlarından geçtikleri şüphelinin kendilerini takip ettiğini, ardından da cinsel organını gösterdiğini, çığlık atınca da kaçtığını söyledi.

Üniversiteli kızları takip edip cinsel organını gösterdi

TACİZ ETTİĞİ ANLAR DA TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 'cinsel taciz' suçlaması ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Nuri D. olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D.'nin tacizde bulunduğu anlar da tespit edildi. Polis. Nuri D.'yi çarşamba günü Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, üzerinde olay günü giydiği kıyafetlerle yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., iki genç kız tarafından teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversiteli kızları takip edip cinsel organını gösterdi

EŞİYLE AYNI GECE BARIŞMIŞ

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nuri D., kızlardan birinin kendisini gülüp, ilgi duyduğunu sandığını öne sürdü. Avukat istemeden kendi savunmasını yapan Nuri D., "O gün alt geçidin orada oturuyordum. İsmini bilmediğim iki kız yanımdan geçti. Kızlardan biri yüzüme baktı. Kız bana gülüyor sandım. Ben de onu takip etmeye başladım. 500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek, önlerine geçtim. Bir anlık kızların bana ilgi duyduğunu sandım. Kızların yanında o şekilde geçtim, kızlar beni gördüler; ama tepki vermediler. Daha sonra yaptığım hareketten dolayı pişmanlık duyarak oradan uzaklaştım. Bazı sıkıntılarımınız olduğu için eşimle bir süredir aram açıktı. Eşimle, o akşam özür dileyerek barıştım. Eşim de yanıma döndü. Bir aptallıkla kızın bana ilgisinin olduğunu düşünmesem yapmazdım. Kızlarla konuşup onlara yönelik bir şey söylemedim. Pişmanım. Keşke orada olmasaydım.'' dedi.

Üniversiteli kızları takip edip cinsel organını gösterdi

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