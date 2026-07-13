Unutulan bileti aldı, 12.8 milyon dolar kazandı! Şimdi kimse parayı alamıyor

Arizona'da yaşayan Robert Gawlitza, yaklaşık 20 yıl çalıştığı Circle K market zincirinde ilginç bir olay yaşadı.

İddiaya göre bir müşteri kasada toplam 85 dolarlık piyango bileti bastırdı ancak yalnızca 60 dolarlık kısmını satın aldı. Geriye kalan 25 dolarlık biletler ise kasada unutuldu.

Ertesi gün çekiliş sonuçları açıklandığında, kasada kalan biletlerden birinin Arizona tarihinin en büyük ödüllerinden biri olan 12,8 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandığı ortaya çıktı.

Bileti satın aldı

Robert Gawlitza, vardiyası bittikten sonra unutulan biletleri satın aldığını ve bunun şirket içinde uzun süredir uygulanan yazılı olmayan bir politika olduğunu savundu.

Avukatı Josh Kolsrud'a göre çalışanlar, yanlışlıkla basılan veya satılmadan kalan piyango biletlerini kendileri satın almak zorundaydı. Gawlitza'nın da bu uygulamaya uyarak önce amirinden onay aldığı, ardından başka bir çalışan tarafından kasadan işlem yapılarak biletleri satın aldığı belirtildi.

Elinde satış fişi de bulunduğu ifade edildi.

Mahkemeye sunulan dosyada, mevcut ve eski altı Circle K çalışanının da bu uygulamanın gerçekten var olduğunu doğrulayan ifadeler verdiği aktarıldı.

İkramiye çıkınca işler değişti

Gawlitza'nın avukatı, şirketin biletlerin satın alınmasına itiraz etmediğini ancak milyonlarca dolarlık ikramiye ortaya çıkınca tavrını değiştirdiğini öne sürdü.

Circle K ise daha önce mahkemeye başvurarak biletin hukuken geçerli şekilde satılıp satılmadığının belirlenmesini talep etti.

Şirket, davanın herhangi bir kişiye karşı açılmadığını, yalnızca ödülün gerçek sahibinin mahkeme tarafından belirlenmesini istediğini savunuyor.

Para faizde bekliyor

Arizona Piyangosu, 12,8 milyon dolarlık ödülü dava sonuçlanıncaya kadar faiz getiren bir hesapta tutuyor. Mahkemenin vereceği karar, milyonlarca dolarlık ikramiyenin kime ait olacağını belirleyecek.