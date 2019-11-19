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Uşak merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

AA | 19.11.2019 - 19:20..
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Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçaklığı yaptıkları öne sürülen 34 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TOPLAM 23 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markalarda 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 910 mermi ele geçirdi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Uşak merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Uşak merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

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