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Uşaklı çılgın davulcu 6 davulu birden çaldı

Uşak'ta 'çılgın davulcu' olarak bilinen Erkan Karagöz, 6 davulu birden çalarak herkesi şaşırttı.

İHA | 11.06.2019 - 13:03..
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Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınan ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi olan 44 yaşındaki Erkan Karagöz, aynı anda 6 davul çalarak kendi rekorunu egale etti.

Uşaklı çılgın davulcu 6 davulu birden çaldı

TORNACILIKTAN MÜZİSYENLİĞE

Davul çalma merakının çocukluktan geldiğini, eline geçirdiği tenekeleri davul, ağaçları tokmak yaparak oynadığı günleri anlatan Karagöz, meslek lisesi torna bölümü mezunu olduğunu, bir süre bu işten rızkını çıkardığını, ardından müziğe merak salarak piyanistlik yapmaya başladığını ifade eden Karagöz, müzik sektörüne girdikten sonra da her türlü müzik aletini ustalıkla çalabildiğini, ancak davul çalmaktan ayrı bir haz aldığını ifade etti.

Uşaklı çılgın davulcu 6 davulu birden çaldı VİDEO

Uşaklı çılgın davulcu 6 davulu birden çaldı

YEDİ DAVULLU GÖSTERİ

Bundan önce çeşitli televizyon kanallarında 28 değişik programa katılan Karagöz, davul şovuna ilk olarak tek davulla başladığını, kendisine olan ilgi arttıkça davul sayısını da arttırdığını söyledi.

Şimdiye kadar çıktığı televizyon programlarında en fazla dört davulla şov yaptığını ifade eden çılgın davulcu, zamanla festival ve düğünlerde bu sayıyı altı davula çıkardı. Yedi davulla yapılan gösteri ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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