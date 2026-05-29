Uşak'ta ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk can verdi
Uşak'ta 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Uşak merkez Elmalıdere Mahallesi'nde H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, 4 yaşındaki Alp Arslan'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sürücü belgesi olmadığı belirlenen 17 yaşındaki H.Y. ise gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi