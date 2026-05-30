Uşak’ta feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 34 yaşındaki N.Ş. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip iki bariyer arasında bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

YOLCULARDAN BİRİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Avni Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan sürücü N.Ş. ile yolcu konumunda bulunan 30 yaşındaki G.Ş., ise 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Avni Ş.'nin cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.