taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7451
Euro
6.368
Altın
1477.43
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.098
Bitcoin
41996.78

Uşak'ta Koşarak yolun karşısına geçen kadına araç çarptı

Uşak’ta koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobil çarpması sonucunda ağır yaralandı.

İHA | 03.12.2019 - 23:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Uşak-Ankara kara yolunda, TOKİ konutları civarında, Emre H. idaresindeki otomobil, pazar arabasıyla birlikte koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Satı Selvi’ye (58) hızla vurdu.

DUR DİYENLERİ DİNLEMEDİ

Olay esnasında bölgede bulunanların dur ikazına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selvi, kaza sonucu yaklaşık 5 metre ileriye savrularak ağır yaralandı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selvi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koşarak karşıya geçerken otomobil çarptı VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

241
Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

581
Sibel Kekilli'nin yeni rolü

Sibel Kekilli'nin yeni rolü

173
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

85
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

279
Macron Türkiye'yi eleştirirken Trump savundu

Macron Türkiye'yi eleştirirken Trump savundu

106
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir