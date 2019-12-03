Uşak'ta Koşarak yolun karşısına geçen kadına araç çarptı

Uşak-Ankara kara yolunda, TOKİ konutları civarında, Emre H. idaresindeki otomobil, pazar arabasıyla birlikte koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Satı Selvi’ye (58) hızla vurdu.

DUR DİYENLERİ DİNLEMEDİ

Olay esnasında bölgede bulunanların dur ikazına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selvi, kaza sonucu yaklaşık 5 metre ileriye savrularak ağır yaralandı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selvi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koşarak karşıya geçerken otomobil çarptı VİDEO