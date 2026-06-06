Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
Kent genelinde polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
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Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar hız kesmedi.
Bu kapsamda Uşak’ta başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu soruşturması kapsamında 2 Haziran'da kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 GÖZALTI
Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)