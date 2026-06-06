Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar hız kesmedi.

Bu kapsamda Uşak’ta başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu soruşturması kapsamında 2 Haziran'da kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 GÖZALTI

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.