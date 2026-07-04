Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: 11 seçim kaybettin hala koltuktasın

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yönetim ile görevden uzaklaştırılan yönetim arasındaki tartışmalar, yeni bir seviyeye ulaştı.

Bu tartışmaları her geçen gün tırmandıran isimlerden birisi de Ali Mahir Başarır...

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir dönem oldukça yakın olan Başarır, mutlak butlan sonrası sert ifadeler kullanmaya başladı.

Daha önce "Bu millet onu affetmeyecek" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başarır, katıldığı bir programda yeni açıklamalar yaptı.

KAYBETTİĞİ SEÇİMLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Rize'de konuşan Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 seçim kaybettiğinden ancak buna rağmen koltukta oturmaya devam ettiğinden bahsetti.

Önce 13 seçim kaybettiğini söyleyen ancak sonra sözlerini düzelten Başarır, şöyle devam etti;

"BENİM ÜÇÜNCÜ DÖNEMİM DOLDUYSA, VEKİL OLMAMALIYIM"

"Merhabalar, aslında tüzük sürecini uzun uzun anlattı. Ama bugüne bir gelmemiz lazım. Yani bugünün siyasi iklimi dünyada ülkemizde, şey olmalı benim üçüncü dönemim dolmuşsa benim artık milletvekili olarak orada görev yapmamam gerekiyor.

"SEÇİM KAYBEDEN BIRAKMALI"

Bir dönem seçim kaybeden lider bırakması gerekiyor. Kaç üyemiz var? 2 milyon. 2 milyonun oyuyla cumhurbaşkanı adayımızı seçmemiz gerekiyor.

"11 SEÇİM KAYBETMİŞ BEYEFENDİ GELDİ KOLTUĞA OTURDU"

Bunları murat ederken bu kararları alırken tüzüğe bunları koyarken...

13, pardon, 11 seçim kaybeden beyefendi geldi koltuğa oturdu. Ama şimdi tekrar bunların hepsini yapacağız."

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Kaset ile başlayan süreç buraya geldi