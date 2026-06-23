Usta oyuncu Nebahat Çehre'den yeni poz geldi

“Aşk-ı Memnu” dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan performansının ardından yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

NEBAHAT ALMANYA'DA

82 yaşındaki Nebahat Çehre, Almanya'ya gitti.

Zarif ve şık tarzıyla dikkat çeken usta oyuncu, gerçekleştirdiği son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

YİNE BEĞENİLDİ

Ünlü isim, doğal güzelliği ve enerjik görünümüyle takipçilerinden tam not aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak gündem oldu.