Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler her gün biraz daha genişletiliyor.

Elazığ’da da her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışmaları yapılırken, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da birçok oturma bankı kaldırıldı.

POLİS MEYDANI BARİKATLA KAPATTI

Buna rağmen vatandaşların kalabalık oluşturması nedeniyle bu kez yeni önlem devreye alındı. Bugün sabah itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, polis barikatlarıyla meydanı çevirerek kapattı.

Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı

"BUNLARIN YAPILMASI GEREKİYORDU, GÜZEL OLDU"

Bu tür uygulamaların doğru olduğunu, çağrılara uyulması gerektiğini belirten vatandaşlardan Turgut Ozan, “Böyle tedbirler alınması çok iyidir. İnsanlarımızın gereksiz yere dışarı çıkmaması lazım. Benim bugün savcılıkta bir işim vardı. İşim olduğu için dışarı çıktım. Normalde ben de kendimi karantinaya almış gibi beklemekteyim. Hiçbir sıkıntımda yok ama yine de evde kalıyorum. İnsanlarımız için evde kalmaları onlar ve yakın akrabaları için en güvenilir yerdir. Gerekli merciler yapılması gerekenleri yapıyor. Bunların yapılması gerekiyordu ve güzel oldu.” dedi.