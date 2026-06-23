Uygun fiyatlı Honda N-Box yenilendi: İşte özellikleri

Üçüncü neslinin çıkışından üç yıl sonra makyajlanan popüler kompakt otomobil Honda N-Box, yeni Custom ve Joy donanım paketleriyle dikkat çekiyor.

Japonya'da diğer tüm araçlardan daha fazla satan bu özel model için sipariş süreci resmen başladı.

YENİLENEN TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

N-Box Custom modeli yeni tampon tasarımı, ince ızgarası ve kare LED üniteleriyle daha keskin bir görünüme kavuştu.

Maceracı Joy versiyonunda ise müşteri talepleri doğrultusunda sis farları standart hale getirilirken karartılmış detaylar sunan Black Style seçeneği eklendi.

Tüm seride pratikliği artıran USB şarj portları ile koltuk arkası cepler yer alırken, 9 inçlik geniş bilgi-eğlence ekranı daha fazla donanım seviyesinde standart sunuluyor.

Ayrıca yeni geçiş ücreti toplama sistemi de güncellenen teknolojik detaylar arasında bulunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Güç aktarma tarafında ise 58 beygir güç üreten standart ve 63 beygir güce sahip turbo destekli 660 cc'lik üç silindirli motor seçenekleri varlığını koruyor.

Manuel şanzıman opsiyonu sunmayan model, sadece CVT şanzımanla ön tekerlekten veya dört tekerlekten çekiş gücü sağlıyor.

Temmuz 2026'da resmi olarak piyasaya sürülecek olan yenilenmiş aracın başlangıç fiyatının 10 bin 800 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Modelin en üst donanım seviyesinin fiyat etiketi ise yaklaşık 15 bin 400 dolar düzeyine kadar ulaşacak.