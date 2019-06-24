taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8158
Euro
6.6278
Altın
1414.88
Borsa
95182.49
Gram Altın
264.645

Uyuşturucu madde reçel kavanozundan çıktı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA | 24.06.2019 - 20:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uyuşturucuyla mücadele konusunda zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik kuvvetleri, Kastamonu'da şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde zulalanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

REÇEL KAVANOZUNA SAKLANMIŞ

Pınarbaşı ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu.

Uyuşturucu madde reçel kavanozundan çıktı

Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

1006
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

504
İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

481
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

184
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

737
Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

118
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir