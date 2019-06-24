Uyuşturucu madde reçel kavanozundan çıktı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi

6

Doğu'nun Çukurovası Iğdır'da kayısı hasadı

Coğrafi özellikleri nedeniyle"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kayısı hasadı, hem fiyatı hem de verimi açısından çiftçinin yüzünü güldürdü.