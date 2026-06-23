Uyuşturucudan gözaltına alındı: Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök istifa etti

Uyuşturucu operasyonları sürüyor...

Yapılan operasyonlar kapsamında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, evinde gözaltına alınmıştı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, yayımladığı resmi kamuoyu duyurusu ile görevinden ayrıldığını ilan etti.

Kök, istifa kararına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baroyu yıpratacak boyutlara ulaşmamasını gösterdi.

"GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten Kök, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır." dedi.

Ufuk Kök, baro başkanlığı makamının kişisel çıkarların ötesinde, savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğini hatırlatarak, "Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır." diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu kullanmak' suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda geçen hafta operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yapmıştı.

Kök’ün ikametinde 0,3 gram esrar ele geçirilmişti.

Teknik delillendirme ve biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na götürülerek kan ve idrar örnekleri alınan avukatlar, jandarma sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma ise sürüyor.