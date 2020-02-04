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Uyuşturucuyu poşet çay paketine sakladı

Bursa'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çok sayıda şüpheli yakalanırken, bir uyuşturucu tacirinin sallama çay poşetini zula olarak kullandığı görüldü.

İHA | 04.02.2020 - 18:30..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalarda 431 aranan şahıs ve 1369 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU ZULASI: SALLAMA ÇAY POŞETİ

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen denetimlerde, sallama çay poşetleri içerisine zulalanmış 300 gram uyuşturucu bulunması dikkat çekti.

Sallama çay poşetinden uyuşturucu çıktı VİDEO

1 AYDA 2 BİNE YAKIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son bir ayda Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli polis timlerinin suç ve suçluyla mücadele kapsamında farklı bölgelerde yaptığı sabit, seyyar ve şok uygulamalar neticesinde 401 aranan şahıs ve 1369 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucuyu poşet çay paketine sakladı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 58 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 594 adet mermi, 28 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu madde ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ekiplerimiz Bursa'nın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam edecektir'' denildi.

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