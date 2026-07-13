Uzak Şehir Meryem’in yeni dizisi belli oldu: İşte rolü
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği Düğünümüz Var dizisinin kadrosu şekilleniyor. Uzak Şehir’de Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray diziye dahil oluyor.
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Yıldız isimleri aynı projede buluşturan Star TV’nin yeni dizisi Düğünümüz Var, sete çıkmaya hazırlanıyor.
Bugün ilk okuma provası yapılacak olan dizi, birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya geliyor.
Son olarak Uzak Şehir dizisinde Meryem karakterine hayat veren, sezon sonunda diziden ayrılan Ceren Moray, Düğünümüz Var dizisine katılıyor.
Yeni karakteri belli oldu
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ceren Moray, dizide Hatice Aslan’ın canlandırdığı Nermin karakterinin kızı olan Aybüke rolüne hayat verecek.
Eda Ece’nin Gözde Kutaygil karakteriyle başrolde yer alacağı yapımda Binnur Kaya Safiye, Şevval Sam Candan, Nebahat Çehre Feryal ve Yasemin Ergene ise Selin karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.