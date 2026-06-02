Uzak Şehir Şahin öldü mü: Yeni sezon kararı belli oldu

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Kuzey Gezer gibi güçlü isimleri bir araya getiren Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir, dün akşam ekranlara veda etti.

Nefes kesici sezon finalinde bölüme damga vuran Şahin’in ölümü oldu.

Bölümün hemen ardından arama motorlarına akın eden dizi takipçileri, "Uzak Şehir Şahin öldü mü, neden?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Şahin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alper Çankaya’nın akıbeti belli oldu.

Alper Çankaya diziye veda etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Alper Çankaya’nın Uzak Şehir macerası sezon finaliyle birlikte kesin olarak noktalandı.

Başarılı performansıyla kısa sürede dizinin en kilit karakterlerinden biri haline gelen Alper Çankaya, kendi isteğiyle projeden ayrılma kararı aldı.

Dizinin Şahin Alabora'nın yokluğunda ikinci sezona nasıl bir senaryo kırılmasıyla başlayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.