Uzay’ın görüntüleri Emir’in elinde! Altı Üstü İstanbul 4. bölüm 2. fragmanı izle

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ATV'nin her Pazartesi ekranlara gelen sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, aksiyon dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Emir'in eline geçen görüntülerin Uzay'ın karanlık sırlarını ortaya dökme ihtimali, izleyicileri "Emir abisinin katilinin Uzay olduğunu öğrenecek mi?" sorusuyla baş başa bıraktı.

Uzay’ın yangından sonra uyanıp uyanmayacağı ise merak konusu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Şeker İbo, Nihal'e evlenme teklifi ediyor. Ancak Bayram bu evliliğe engel olacak.

Öte yandan Melek, Naz ve Emir, yüzleşiyor. Melek'in yangını çıkarması ve Uzay'ın Emir'in abisini öldürdüğü görüntüler ortaya çıkacak.

Altı Üstü İstanbul 4. bölüm 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.