Uzmanı açıkladı: Bu yiyecekler vücut kokusunu değiştiriyor

Havaların ısınmasıyla birlikte çoğumuz daha fazla terlemekten ve bunun yaratacağı kötü kokulardan endişe ederiz.

Oysa bilim dünyası ezber bozan bir gerçeği hatırlatıyor; ter aslında tamamen kokusuzdur.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden koku uzmanı Prof. Johan Lundström, rahatsız edici ten kokularının asıl sorumlusunun cildimizdeki bakterilerle birleşen farklı değişkenler olduğunu söylüyor.

Genetiğimizden hava basıncına kadar pek çok unsur bu kokuyu şekillendirirken, en büyük rollerden biri de beslenme çantamıza ait.

İşte cildimizdeki bakterilerle reaksiyona girerek ten kokumuzu değiştiren o yiyecekler...

KÜKÜRTLÜ YİYECEKLER KOKUYU KESKİNLEŞTİRİYOR

Yiyeceklerin ter kokusunu ne ölçüde etkilediği hala tam olarak çözülebilmiş bir alan değil, ancak bazı besinlerin bu olasılığı artırdığı kesin.

Prof. Lundström, çok fazla et yiyen bireylerin, sebze ağırlıklı beslenenlere kıyasla genelde daha kötü kokma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Özellikle sarımsak ve kırmızı et gibi kükürt açısından zengini besinler, tüketim sonrası vücuttan gaz ve ter yoluyla atılıyor.

Kuşkonmaz ve yoğun baharatlar da doğrudan kan dolaşımına karışarak gözeneklerimizden dışarı salgılanıyor.

KARBONHİDRAT TÜKETENLER DAHA AĞIR KOKUYOR

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nde 43 erkek katılımcıyla yapılan bir deneyde, erkeklere şampuan ve deodorant kullanmadan 48 saat boyunca aynı pamuklu tişörtler giydirildi.

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen erkeklerin çok daha hoş kokulu bir ter salgıladığı görüldü.

Yağ, et ve yumurta tüketenlerde de olumlu sonuçlar elde edildi.

En şaşırtıcı sonuç ise karbonhidrat tüketenlerde çıktı. Çok fazla karbonhidrat alan erkeklerin daha keskin ve hoşa gitmeyen bir ter kokusuna sahip olduğu gözlendi.

Benzer bir durum kadınlar üzerinde de test edildi. Ağır kalori kısıtlaması diyeti yapan kadınların ter kokusunun daha nahoş olduğu, ancak normal kalori almaya başladıkları dönemde kokularının erkekler tarafından yeniden hoş algılandığı tespit edildi.

Not: Eğer vücudunuzda aniden gelişen, kalıcı ve aşırı ağır bir koku değişimi fark ederseniz, bu durum bazı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğinden bir doktora başvurabilirsiniz.