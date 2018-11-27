Uzmanından hikayeler: Terapi Odasında

Susie Orbach, psikoterapist, psikanalist, yazar ve sosyal eleştirmen unvanlarının sahibi. Aynı zamanda Londra’daki Kadın Terapi Merkezi’nin de kurucu ortağı. Özellikle kadınları odağında tutan birçok kitabın da yazarı.

Alanında oldukça başarılı bir isim Obrach. Öyle ki, New York Times, onu, Sigmund Freud’dan bu yana Britanya’da hizmet veren en ünlü psikoterapist olarak tanımlıyor.

(Susie Orbach)

TERAPİST ODASINDA

Kuşkusuz dünyada sürdürmemiz gereken hayatta hepimizin zaman zaman terapiye ihtiyacı oluyor. Bazen bir arkadaş buluşması, bazen ailecek yenilen bir yemek, bazen bir kitap, bazen de profesyonel bir destek… Geçmişimizden bugüne sürüklediğimiz travmalarla yüzleşmek, ilişkilerimizi doğru yaşamak, daha anlaşılır ve doğru davranmak gibi daha birçok şey için buna ihtiyaç var.

İşte bu kitap da bunları sağlıyor. Aynı zamanda BBC Radio 4’ün aynı adlı programındaki doğaçlama vakaların bir dökümü olan bu eser, terapi sürecinde olan bitenleri irdeliyor. Obrach, terapi koltuğundan samimi bir şekilde ve tüm açıklığıyla bildiriyor. Kitabına verdiği isim bile aslında her şeyi ortaya koyuyor. Terapist odasından sunduğu sıcacık hikayelerle insanı içine alıyor. Öyküler oldukça kısa, ama insana kendinden bir şeyler buldurup düşünmeye yönlendiriyor.

Terapinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ya da terapi görmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu kitap tam da sizin için….

Terapi Odasında

Susie Orbach

Çev.: Kübra Tekneci

Epsilon Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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