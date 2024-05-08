Görsel dikkat testi: Güvercinler arasındaki farklı hayvanı kaç saniyede bulabileceksiniz? Sosyal medyada paylaşılan bir test gündeme oturdu. Peki, siz bu resimde farklı olan hayvanı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hemen teste başlayın...

ensonhaber.com

Sosyal medyada paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Kişilerin gözlem ve genel zeka kapasitesini kontrol eden bu görsel bulmacalar ruh halinizi, hafızanızı ve dikkat seviyenizi kontrol ediyor.

Farklı olanı bulma testleri, zihinsel keskinliği artırmak, dikkati güçlendirmek ve görsel algı becerilerini geliştirmek için kullanılan popüler bir aktivitedir.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara güvercinlerin arasındaki farklı olan hayvanı bulmaları istendi.

Hadi hemen dikkatinizi test etmeye başlayın...

İşte o resim;

Resimde çok sayıda güvercin bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane hayvan var ki o diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Peki siz bu resimdeki farklı olan hayvanı bulabildiniz mi? Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

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Süreniz bitti.

Güvercinler arasındaki farklı olan hayvanı bulamayanlar için testin sonucunu paylaşıyoruz.

İşte resimdeki farklı hayvanın yeri..