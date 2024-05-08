Son aşamaya gelindi: Türkiye gri listeden çıkıyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'ın, Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden, haziranda yapılacak toplantıda alacağı kararla çıkartması bekleniyor.

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Uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 Ekim'de Türkiye'yi gri listeye almıştı.

FATF, bu kararı Türkiye'yi kara para aklamaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle aldığını açıklamıştı.

"Türkiye'ye dair eylem planı tamamlandı"

FATF, 2024 Şubat ayında ise Türkiye'ye ilişkin yaptığı son açıklamada, ülkenin eylem planını büyük ölçüde tamamladığına ve yerinde bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir ilk tespitte bulunduğunu belirtmişti.

Son karar 28 Haziran'da değerlendirilecek

FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulunda karara bağlayacak.

Rapor hazırlanıyor

Mali Eylem Görev Gücü, karar öncesinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmaması ile ilgili rapor hazırlığında.

Hazırlanan raporun, FATF'in genel kurulunda alacağı kararda etkili olması bekleniyor.

Kuruluş, kararını netleştirmeden önce raporunu şekillendirirken Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

Türkiye'de toplantılar yapıldı

FATF, Türk yetkililerle Türkiye'nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar yaptı.

İki kaynak, bu görüşmelerin FATF'ın önümüzdeki ay yayınlayacağı rapor öncesinde geçen hafta yapıldığını söyledi.

TL açısından olumlu bir gelişme

Türkiye'nin haziran ayında gri listeden çıkması, TL'nin değer kazanmasını sağlayacak ve TL varlıkları güçlendirecek bir gelişme olacak.

Mehmet Şimşek: Gri listeden çıkma süreci haziranda yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu ile ilgili şubat ayı sonunda şu değerlendirmede bulunmuştu:

Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gri listeden çıkma süreci haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacak.

"Türkiye'nin, FATF gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiği"

Şubattaki toplantıda, gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetmişti:

FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.

Stratejik eksiklikler gri listeye girme sebebi

Gri Liste'ye dahil olmak, bir yargı bölgesinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik politikalarında tespit edilen “stratejik eksiklikleri” ifade ediyor.

FATF'ın gri listesinde 20 ülke var

FATF'ın gri listesinde Türkiye dışında 20 ülke daha yer alıyor. IMF araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerinin gerilmesine yol açabileceğini gösteriyor.



