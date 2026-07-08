Uzmanlardan mutfak bezlerinizi mikrodalgaya atın uyarısı: İşte sebebi

Mutfaklarda günlük olarak kullandığımız bezler ve kurulama havluları, bakterilerin en çok sevdiği yerlerdir.

Nemli kalmaları ve yiyecek artıklarıyla temas etmeleri, onları bakteri ve mantarların üremesi için elverişli bir ortam haline getirir.

Peki, bu görünmez tehlikeyle nasıl başa çıkabiliriz? Uzmanlar, mikrodalga fırını kullanarak bezlerinizdeki hijyeni sağlamanın pratik ve etkili bir yolunu paylaşıyor.

Mikrodalga yöntemi nedir ve nasıl uygulanır?

Bu yöntem, bezin tamamen ıslak olması şartıyla, mikrodalganın yaydığı ısının kumaştaki mikroorganizma miktarını azaltmasına dayanır.

Ancak bu işlem, su ve deterjanla yapılan geleneksel yıkamanın yerini tutmaz, yalnızca yıkamalar arasındaki sürede hijyeni destekleyen bir tamamlayıcıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Bez kuru olursa yanma ve yangın riski oluşur, bu nedenle mutlaka tamamen ıslak olmalıdır.

Kumaş üzerinde etiket, düğme veya broş gibi metal parçalar bulunmadığından emin olun.

İşlem sonrası bez çok sıcak olacağından çıkarırken dikkatli davranın.

Bu yöntemi asla normal yıkamanın bir alternatifi olarak kullanmayın.

Günlük olarak kullanılan bezler için, yıkama takviyesi olarak günde bir kez uygulanması yeterlidir. Çiğ et, tavuk veya balık gibi gıdalarla temas eden bezlerin ise mutlaka önce deterjanla yıkanıp ardından bu yöntemle desteklenmesi önerilir.

Eğer beziniz çok yıpranmışsa veya yıkansa dahi kötü kokuyorsa, hijyen için onu yenisiyle değiştirmek en doğrusudur.