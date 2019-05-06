Uzun süredir aranan kuzenlerden acı haber geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Mezarlık Mahallesi'nde yaşayan Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13) isimli iki kuzenden, uzun süre haber alınamadı.

İLK ÖNCE KIYAFETLERİNE ULAŞILDI

Yakınlarının yaptığı ardamalarda kuzenlerin giysileri, mahallenin arka tarafındaki kar sularından oluşan göletin kenarında bulundu. Ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ÇAMURLU GÖLETTE CESETLER BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, göletin çamurlu suyunda çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkarılan kuzenlerin cesedi, otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğuz ve Doğan Güzel'in cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi. Hastaneye gelen iki kuzenin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.