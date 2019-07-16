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Uzungöl'de araç kontrolden çıkıp dereye düştü: 1 yaralı

Haros Komları istikametine giden otomobil kontrolden çıktı ve dereye uçtu. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

İHA | 16.07.2019 - 09:18..
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Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ DEREYE UÇTU

Araç, Haros Komları istikametine giderken Uzungöl çıkışındaki virajda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Uzungöl'de araç kontrolden çıkıp dereye düştü: 1 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan M.A’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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