Uzungöl'de araç kontrolden çıkıp dereye düştü: 1 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ DEREYE UÇTU

Araç, Haros Komları istikametine giderken Uzungöl çıkışındaki virajda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye yuvarlandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan M.A’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.