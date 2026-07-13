Uzungöl'de temmuz bereketi: Turizm sezonu yeniden canlandı, otellerde doluluk yükseldi

Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyaretçi akınına uğruyor.

Sezonun ilk iki ayında beklentilerin altında kalan turizm hareketliliği, temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yerini yoğunluğa bıraktı.

Bölgedeki konaklama tesislerinde rezervasyonların artması, turizm esnafına da moral verdi.

MAYIS VE HAZİRANDAKİ DURGUNLUK TEMMUZDA AŞILDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce yerli ile yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de, 1 Temmuz itibarıyla turizm sezonu ivme kazandı. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandı.

Doğal güzellikleri, serin iklimi, göl manzarası ve yayla turizmiyle öne çıkan Uzungöl, özellikle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen turistlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen doğaseverleri de ağırlamaya devam ediyor.

GÖL ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Artan ziyaretçi sayısıyla birlikte göl çevresi, seyir terasları, yürüyüş parkurları ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı işletmelerde de hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki otellerde rezervasyon oranlarının yükselmesi, sezonun geri kalanına ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

Turizmciler, özellikle temmuz ve ağustos aylarının yoğun geçmesinin bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor.

ZİYARETÇİLER DOĞANIN KORUNMASINI İSTİYOR

Uzungöl'e ikinci kez geldiğini söyleyen Rabia İleri, bölgenin doğal yapısına hayran kaldığını belirterek doğanın korunması gerektiğini vurguladı:

"Doğası gerçekten çok güzel. Bu güzelliğin bozulmasını istemiyorum. Özellikle çevredeki doğal alanların korunması çok önemli. Rize tarafı da oldukça bakir ve aynı şekilde kalmasını diliyorum."

Ankara'dan ilk kez Uzungöl'e gelen Zeynep İleri ise sosyal medyada gördüğü görüntülerle mevcut durum arasında farklılık olduğunu belirterek, buna rağmen doğal güzelliklerden etkilendiğini söyledi.

"HAVASI MUHTEŞEM, SUYU BAŞKA BİR GÜZEL"

İlk kez Uzungöl'ü ziyaret eden Sibel Perçin de bölgenin doğasına hayran kaldığını dile getirdi:

"Havası muhteşem, suyu başka bir güzel. Yeşilliği ve doğası insanı büyülüyor. Burada yağmur altında yürümek bile ayrı bir keyif. Yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçıp Uzungöl gibi serin bir doğa harikasına gelmek gerçekten çok güzel. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim."

"AĞUSTOS DA YOĞUN GEÇERSE KAYIPLAR TELAFİ EDİLEBİLİR"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan ise sezonun ilk bölümünde beklentilerin karşılanmadığını, ancak temmuz ayıyla birlikte ciddi bir toparlanma yaşandığını söyledi.

İnan, mayıs ve haziran aylarının önceki yıllara göre daha sakin geçtiğini belirterek, "1 Temmuz itibarıyla ciddi bir yoğunluk görüyoruz. Umuyoruz bu hareketlilik ağustos ayında da devam eder. Böyle olursa sezon başındaki kayıplar büyük ölçüde telafi edilebilir." dedi.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER TURİZMİ ETKİLEDİ

İnan, Karadeniz turizminin büyük ölçüde Orta Doğu pazarına bağlı olduğuna dikkat çekerek, bölgede yaşanan savaşların ve yaz tatili sürelerindeki değişikliklerin turizm hareketliliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Buna rağmen yerli turist ilgisinin bu yıl oldukça yüksek olduğunu söyleyen İnan, Karadeniz'in geçmişte olduğu gibi bugün de iç turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

KARADENİZ'DE TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Turizmin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Metin İnan, bölgenin dört mevsim ziyaret edilebilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Karadeniz'de uygun alanlarda kış turizminin yeniden planlanmasının önemine işaret eden İnan, kültürel etkinlikler, konserler ve uluslararası organizasyonların artırılmasının bölgenin turizm potansiyelini güçlendireceğini söyledi. Gelişmiş turizm destinasyonlarında olduğu gibi yıl boyunca farklı etkinliklerin düzenlenmesinin hem ziyaretçi sayısını artıracağını hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.