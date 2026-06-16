Vaclav Cerny'e eski kulübü talip oldu
Beşiktaş'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı deneyimli kanat oyuncusu Vaclav Cerny için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Buna göre Glasgow Rangers'ın, eski futbolcusunu yeniden renklerine bağlamak adına harekete geçtiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın geçen yaz Wolfsburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Vaclav Cerny'nin siyah beyazlı takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Geride kalan sezonda 34 maçta forma giyen ve 7 kez fileleri havalandıran, 8 asist yapan Çek kanat oyuncusuyla eski takımı Rangers'ın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
ESKİ TAKIMI TAKİPTE
Football Insider'ın haberine göre; İskoç takımı, Cerny'yi ucuza alma fırsatı doğarsa oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.
Beşiktaş'ın bu transferde, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisine ödediği 6 milyon euroyu geri kazanmayı hedeflediği ve hatta az da olsa kar elde etmeyi planladığı öne sürüldü.
İNDİRİM BEKLİYORLAR
Haberde, yeniden satış değeri yüksek olan futbolcuları hedefleyen Rangers'ın yeni transfer politikası açısından Cerny'nin yaşlı olduğu ancak indirimli bir anlaşma sağlanma olasılığı doğarsa bu kuralın bozulabileceği ifade edildi.
2024-2025 sezonunda İskoç takımında kiralık olarak forma giyen Vaclav Cerny, 52 maçta 18 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.