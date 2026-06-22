Vahap Canbay: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için hesap vakti...

Ümraniye'de 19 Mart meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

KUNDAKÇI'DAN YARDIM İSTEDİ

Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

CANBAY ADLİYEDE KONUŞTU

Dosyada ilk duruşma bugün görülürken, şarkıcı Vahay Canbay adliyede aralarında Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olaydan dolayı aylardır kendisini toplayamadığını söyleyen Canbay, "Çok kötüyüm, bu zamana kadar biraz toparlamıştım kendimi ama bu sabah hiç olmaması gerektiği gibi uyandım. Çok kötü bir psikoloji halindeyim, sürekli midem bulanıyor ama şu an psikolojimi diri tutmam lazım. Allah büyük, Allah yardımcımız olsun. Adalet savaşını sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BELGELERİ MAHKEMEYE İLETTİK"

"Benim hakkımda 6 farklı suç duyurusunda bulundu fakat bunların 4’ü düşecek diye biliyorum." diyen Canbay, "Avukatım 2 suçtan dolayı mahkemeye başvurulacak dedi, onun da bir zamanı süreci var onu bekleyeceğiz. Tanık olarak buradayım ama müşteki olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Suç duyurularında bulunduk, elimizdeki belgeleri mahkemeye ilettik süreci bekliyoruz." dedi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Vahap Canbay açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum. Allah izin verirse de bu mahkemede istediğimiz olacak. O süreçten sonra Aleyna ile hiç bir görüşmem olmadı. Asla ailesiyle de bir iletişimim olmadı. Çok fazla detaya hakim değilim, bilirkişi raporunda çoğu şey açıklandı bende sizin kadar biliyorum detayları. Çok garip bir hal var, kimin ne yaptığı belli olmayan bir durum."