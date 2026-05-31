Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı istasyonlar kapatıldı

İstanbul Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün aldığı kararlar doğrultusunda, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.

Eş zamanlı olarak Metro İstanbul da Taksim ve çevresindeki raylı sistem hatlarında kısıtlamaya gitti.

Bugün (31 Mayıs 2026 Pazar) saat 11.00 itibarıyla karayollarında, saat 13.00 itibarıyla ise metro hatlarında başlayan yasaklar, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

İşte ulaşıma kapatılan tüm yollar, kapalı metro istasyonları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahların tam listesi:

Beyoğlu'nda Trafiğe Kapatılan Yollar ve Sokaklar

Beyoğlu ilçesinde saat 11.00’den itibaren ana arterler başta olmak üzere bağlantılı tüm sokaklarda trafik akışı durduruldu. Trafiğe kapatılan yerler şu şekilde:

İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Atıf Yılmaz Caddesi, Turnacı Başı Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Bostanbaşı Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Hayriye Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Cihangir Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi, Galip Dede Caddesi, Asker Ocağı Caddesi.

Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi (ve bu caddeye çıkan tüm cadde/sokaklar), Dolapdere Taksim Yolu, Sakızağacı Caddesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Aynalı Çeşme Caddesi, Tepebaşı Caddesi.

Irmak Caddesi, Yedikuyular Caddesi ve Taşkışla Caddesi.

Kapatılan Sokaklar: Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci ve Demirbaş sokakları.

Atatürk Köprüsü'nden Taksim yönüne doğru trafik akışına izin verilmeyecek.

Beyoğlu İçin Alternatif Güzergahlar:

Sürücüler; Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksim'den Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni alternatif rota olarak kullanabilirler.

Şişli'de Trafiğe Kapatılan Noktalar

Şişli bölgesinde de kritik öneme sahip caddeler araç geçişine kapatıldı. Kısıtlama getirilen yollar şunlar:

Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi.

Şişli İçin Alternatif Güzergahlar:

Bölgedeki araç trafiği; Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ve Halaskargazi Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Metro, Füniküler ve Teleferik Seferleri Durduruldu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla saat 13.00 itibarıyla raylı sistemlerde de kısıtlamaya gidildi. İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak önlemler şu şekilde:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu tamamen işletmeye kapatıldı. Metro araçları Taksim istasyonunda durmayarak seferine transit (pas geçerek) devam edecek.

Şişhane İstasyonu Uyarısı: Şişhane metro istasyonunun sadece İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı. Vatandaşlar istasyonun diğer giriş ve çıkış kapılarını kullanabilecekler.

Füniküler ve Teleferik: F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı ile TF Maçka-Taşkışla teleferik hattında seferler tamamen durduruldu.