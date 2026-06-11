Van-Bahçesaray yolu 5,5 ay sonra araç trafiğine açıldı

Yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Van-Bahçesaray kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatıldı.

Yer yer 5 metreyi aşan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından yol, 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açıldı.

Ancak güzergahta çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu'nun bölgede yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan rapor, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne sunuldu.

Raporda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda yolun, sabah saat 06.00 ile akşam 20.00 arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri de olası risklere karşı güzergahta önlem aldı.

"TÜNEL İSTİYORUZ"

Bahçesaray'a giden kamyonetin sürücüsü Ramazan Uçak, yolun her yıl yaklaşık 6 ay ulaşıma kapandığını belirterek, "Van-Bahçesaray kara yolu yılın yaklaşık 6 ayı ulaşıma kapalı oluyor. Yol kapandığında ilçe halkı büyük mağduriyet yaşıyor.

Kış aylarında ihtiyaçlar Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden karşılanıyor. Ancak bu güzergahta gidiş-dönüş yaklaşık 12 saat sürüyor ve maliyeti 10-15 bin lirayı buluyor. Çatak ile Bahçesaray arasındaki mesafe 70 kilometre.

Yolun kapanmasıyla ticaretimiz de duruyor. İlçede yaşayanlar hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Kışın hayat neredeyse durma noktasına geliyor.

Bu nedenle yetkililerden kalıcı çözüm olarak tünel yapılmasını istiyoruz. Aksi halde insanlar ilçeyi terk etmek zorunda kalabilir. Yolun açılmasına da çok sevindik." dedi.

"5,5 AY SONRA YOLUMUZ AÇILDI"

Bahçesaray'da yaşayan Garip Yücel ise yolun açılmasına sevindiklerini belirterek, "Çok şükür 5,5 ay sonra yolumuz açıldı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak her yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için yetkililerden tünel yapılmasını istiyoruz. Bu yol için kalıcı bir çözüm üretilmezse aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.